

أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالتعاون مع إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة حولي بجولة ميدانية بشأن التعديات على أملاك الدولة والمخالفات على المحلات والأسواق.



وأكد مدير فرع بلدية حولي م.أحمد الهزيم أن الجولات التي قام بها الفريق الرقابي بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لافتا إلى ان الفريق الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق وتطبيق القانون، مؤكدا أن الجولات التي قام بها الفريق بمنطقة السالمية على المحلات والأسواق أسفرت عن تحرير 13 مخالفة تنوعت ما بين نظافة عامة واستغلال مساحة وإعلانات مخالفة بالإضافة إلى وضع 4 إنذارات.



وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي، مبينا عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.