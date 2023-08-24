محمد الدشيش



بورشة قراءة تفاعلية مميزة قدمها الكاتب ناصر الدوسري «السيد نون» تحت عنوان «أريد ان أطير الى الفضاء»، اختتم مركز «اسباير زون» التثقيفي والترفيهي للطفل أول من أمس فعالياته للموسم الصيفي، بمشاركة عدد كبير من الأطفال في مجمع «العاصمة مول».



وبهذه المناسبة قال ناصر الدوسري: بحمد الله كانت أنشطة «اسباير زون» مميزة جدا هذا الموسم، وأشكر القائمين عليه وجميع الأطفال المشاركين الذين لاحظت تفاعلهم في مختلف الفقرات التي قدمناها.



ولفت الدوسري إلى ان انتشار الأندية الصيفية شيء إيجابي ويسهم في تطوير وصقل مهارات الأطفال وشغل أوقات فراغهم، مبينا ان الكثير من أولياء الأمور يحثون أبناءهم على المشاركة في الأندية للاستفادة من الفعاليات المختلفة، مشيرا إلى انه يكتب عددا من الفقرات باسم مستعار وهو «السيد نون».



وأضاف: قمت بكتابة أكثر من 30 إصدارا وحاليا أجهز لـ 4 إصدارات ومسرحية غنائية للأطفال، مبينا ان الهدف من قصة «أريد ان أطير الى الفضاء» كان التعرف على المجموعة الشمسية بطريقة مختلفة ومبتكرة تتناسب مع الأطفال وتجعلهم يحلقون مع بطلها إلى الفضاء واستعرضنا جميع الكواكب بطريقة غنائية بسيطة مطعمة بالخيال. وفي نهاية الورشة تعلم الصغار من خلال النشاط المصاحب للقصة ترتيب المجموعة الشمسية بسهولة وحفظ أسماء الكواكب بالترتيب الصحيح من دون أي مساعدة، وكان تفاعلهم جميلا جدا.