

هنأت جمعية الصفا للأعمال الخيرية والإنسانية الشخصيات الكويتية المختارة ضمن أبطال الاستدامة المائة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.



وقالت الجمعية: أعلن الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية عن «أبطال الاستدامة المائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023»، وضمت القائمة شخصيات كويتية من الفئة الشرفية وهم: الشيخة عزة جابر العلي مؤسس ورئيس جمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية، والشيخة سهيلة الصباح مفوض أممي للترويج لأهداف التنمية المستدامة، ود.بدر مال الله المدير العام للمعهد العربي للتخطيط، ود.نبيل العون رئيس جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية، والسفيرة أمل مجرن الحمد مستشارة التعاون المحلي والدولي بالمعهد العربي للتخطيط.



كما تم اختيار عدد من الشخصيات الكويتية ضمن فئة التصنيف المهني وهم: د.شهاب العثمان رئيس برنامج الكويت للمسؤولية المجتمعية، وهديل السبتي مستشارة في مجال العمل الإنساني بالهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، ود.سامي العدواني المدير العام للشبكة التطوعية لقادة أهداف التنمية المستدامة، والمستشارة خالدة الخراز مفوض أممي للترويج لأهداف التنمية المستدامة، وسعد العتيبي الرئيس التنفيذي لنماء الخيرية، والمستشار عبدالله العنزي رئيس مجلس إدارة مركز التنمية المستدامة بجمعية المحامين وحمد الهولي رئيس جمعية المعلمين ود.آماني الطبطبائي عضو الهيئة الاستشارية للموسوعة العربية في المسؤولية المجتمعية.