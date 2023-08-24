عاطف رمضان



أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، عن إطلاق التيار لـ 2512 قسيمة في منطقة المطلاع بأجزاء من الضاحيتين رقم N7، N9، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.



وأشارت الوزارة في بيان إلى جهوزيتها لإيصال التيار لأصحاب القسائم الراغبين في إتمام إجراءات إيصال التيار إلى قسائمهم.



من جانب آخر، علمت «الأنباء» ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية طرحت مسابقة الخدمات الاستشارية لإعداد دراسة تقييم المردود البيئي والاجتماعي لمشروع جنوب القيروان بين المكاتب الاستشارية البيئية المحلية.



وقالت المصادر: يشترط للمشاركة في المسابقة أن يكون المكتب الاستشاري البيئي مصنفا لدى الهيئة العامة للبيئة، ويكون له سابقة خبرة في الأعمال المماثلة مع جهات حكومية مع تقديم شهادة إنجاز الأعمال أو ما يثبت ذلك، مشيرة إلى ان آخر موعد لتقديم العروض الثلاثاء 12 سبتمبر المقبل.



وفي سياق آخر، أعلنت المؤسسة عن استمرار توزيع بطاقات الاحتياط لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله للدفعة التاسعة من الضاحية N3، وذلك اليوم الخميس بمسرح المؤسسة من الساعة التاسعة صباحا حتى نفاد بطاقات الاحتياط.



وأضافت «السكنية» ان أولوية التوزيع ستكون للمخصص لهم حتى تاريخ 2006/1/31 وما قبل، وذلك مع إحضار البطاقة المدنية أو إبراز تطبيق هويتي.