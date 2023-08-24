

ليلى الشافعي



في إطار جهود الأمانة العامة للأوقاف في متابعة المشاريع التي تدعمها من ريع الأوقاف، قامت مديرة إدارة الصناديق الوقفية في الأمانة العامة للأوقاف مآرب اليعقوب بزيارة إلى إندونيسيا لمتابعة سير العمل في المشاريع الوقفية.



وتضمن جدول الزيارة تفقد مجمع صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وزيارة القرية الكويتية، وزيارة قرية الشيخ أحمد القطان الخيرية، حيث تفقدت اليعقوب الصفوف الدراسية ودور الأيتام وصالة الطعام، ومشاريع توزيع الأرز والصدقات والهدايا للأيتام. كما حضرت احتفالية قرية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وألقت كلمة بهذه الاحتفالية، مشيدة بجهود الكويت الخيرية حول العالم عامة وجهود الأمانة العامة للأوقاف خاصة، وعلى هامش الزيارة تم الالتقاء بالأيتام والطلاب الذين تحتضنهم القرية، والمساهمة في حضور فعاليات وضع حجر الأساس لأكثر من مسجد ودار أيتام ومستوصف يعود لمحسنين من الكويت ولجهات أهلية وحكومية.



كما التقت اليعقوب الملحق الديبلوماسي بسفارتنا بجاكرتا، حمد بدر الزوير وتم الحديث عن مساهمات الكويت الخيرية في إندونيسيا، كما سلمته درعا تذكارية بهذه المناسبة.