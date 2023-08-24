وجه النائب جراح الفوزان عددا من الأسئلة إلى وزير التجارة والصناعة محمد العيبان جاء فيها:



1 ـ ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في شأن بلاغ هيئة أسواق المال الى النائب العام في 18/7/2023 فيما يتعلق بوقوع جريمة بما يخالف القانون رقم 7 لسنة 2010 والقانون رقم 16 لسنة 1960؟



2 ـ ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن تصحيح المخالفات مع الهيئة العامة للصناعة للشركات لممارسة النشاط بمقابل استغلال رمزي تنفيذا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 87 لسنة 1997 بشأن شروط منح تراخيص استيراد الصلبوخ؟



يرجى تزويدي ببيان مفصل عن الشركات التي حصلت على تخصيص لقطعة أرض اكثر من مرة بالترخيص ذاته والكفالة ذاتها، وما الآلية المتبعة لدى الوزارة بشأن تخصيص الأراضي التي تمنحها الهيئة العامة للصناعة بمقابل استغلال رمزي؟



3 ـ فيما يتعلق بعمل الوزارة في مواجهة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في الكويت يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



٭ من هم الموظفون المعنيون بوضع أسعار السلع والمنتجات وقوائم الأسعار وما جنسياتهم ودرجاتهم الوظيفية ومؤهلاتهم العلمية؟



٭ ما أسباب ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في الكويت خلال الفترة الأخيرة حسب التقارير المرصودة من الوزارة، وما آلية الوزارة للتصدي لذلك؟



٭ يرجى تزويدنا بنسبة التضخم المسجلة لدى الوزارة في الأسعار لسنة 2023 مقارنة بالسنوات الخمس الماضية ضمن جدول مرفقا بالنسب الدالة على ذلك.



٭ كم عدد الفرق التفتيشية لدى الوزارة وكم موظف لديه صفة الضبطية القضائية؟



٭ ما عدد المتاجر والأسواق وما في حكمهم ممن تمت مخالفتهم ويخضعون تحت رقابة الوزارة، وما نوعية هذه المخالفات وكم عددها وما قيمة الغرامات التي تم تحصليها؟ يرجى تزويدنا بالبيانات الدالة على ذلك.



٭ هل يعرض نظام الوزارة سلعا وبضائع في أماكن غير الموجودة في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية ومراكز بيع المواد الغذائية؟ يرجى تزويدنا بالبيانات الدالة على ذلك.