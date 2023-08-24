وجه النائب داود معرفي سؤالا إلى وزير التعليم بالوكالة د. جاسم الاستاد، قال في مقدمته: إنه انطلاقا من الدور الفعال الذي تقوم به الحكومة ومجلس الأمة من تشريعات وقرارات تهدف إلى تكويت وإحلال الوظائف داخل الجهات المدعومة من الدولة لتوفير فرص العمل للكويتيين من حملة الماجستير والدكتوراه وآخرين، وحرصا منا على تدريس وتنشئة أبنائنا من قبل القادة والأساتذة أبناء شعبهم مما يسمح بترسيخ القيم والمبادئ الكويتية الأصيلة داخلهم بدلا عن التنوع الثقافي المختلط والدخيل علينا بسبب انتشار الوافدين في المراكز التربوية والجامعات الخاصة.



وجاء السؤال الذي قدمه النائب داود معرفي إلى وزير التعليم بالوكالة د. جاسم الاستاد كما يلي:



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- جدول توضيحي للجامعات الخاصة التي يتم ابتعاث الطلبة من خلالها على نفقة الدولة؟ وما الميزانية المقررة لهذه الجامعات، كل جامعة على حدة؟ وتكلفة البعثات السنوية لكل جامعة خلال السنوات الخمس السابقة، كل جامعة على حدة؟ وعدد الطلبة الذين تم ابتعاثهم في كل جامعة على حدة؟ وأيضا جدول توضيحي لعدد الموظفين الكويتيين والوافدين في تلك الجامعات (أكاديمي، إداري) وتخصصاتهم ومراكزهم الوظيفية؟ كل جامعة على حدة.



2- ما النسبة المقررة لتكويت الوظائف داخل الجامعات والمعاهد الخاصة؟ وهل هناك خطة زمنية مقررة لتطبيق تلك النسبة؟ وما نسبة وعدد الموظفين الكويتين الحالية (أكاديمي، إداري) مقارنة بنسبة وعدد الوافدين؟



3- ما المعايير المتبعة في خطة الترقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس داخل الجامعات والمعاهد الخاصة للكويتيين وغير الكويتيين؟



4- ما أعداد الخريجين من الكويتيين والوافدين في المعاهد والجامعات الخاصة خلال السنوات الخمس السابقة كل عام على حدة؟ وما تخصصاتهم، وجنسياتهم؟ وما نسبة التعيين التي تتم كل عام داخل الجامعات والمعاهد الخاصة من الخريجين؟



5- ما خطة الوزارة لإحلال حملة الماجستير والدكتوراه الكويتيين بدلا عن الأساتذة غير الكويتيين؟