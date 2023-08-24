تقدم النائب فارس العتيبي باقتراح برغبة بشأن صرف بدل عدوى للموظفين الإداريين بوزارة الصحة الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية.



وقال العتيبي في مقترحه:



نص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 2012 على منح بدل خطر وبدل عدوى وبدل تلوث وبدل ضوضاء للعاملين في بعض الجهات الحكومية، وقد نصت المادة الخامسة منه على ان استحقاق أي من البدلات الواردة بهذا القرار مشروط بالتعرض للظروف التي تقرر كل بدل من أجلها (الخطر، العدوى، التلوث، الضوضاء)، ولما كان الموظفون الإداريون بوزارة الصحة معرضين للعدوى لما تقضيه طبيعة عملهم ومواجهة احتمال الإصابة بالعدوى أثناء تواجدهم بالعمل، لذا وجب استحقاقهم بدل العدوى أسوة بالأطباء ومن في حكمهم.



ولكل ما سبق فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجـــاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر: «صرف بدل عدوى للموظفين الإداريين بوزارة الصحة الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية».