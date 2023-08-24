وجه النائب ماجد المطيري سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة. ونص السؤال على الآتي: نمى إلى علمي أن مؤسسة الموانئ الكويتية قد أعلنت في 9/1/2022 عن شغل وظائف بالمؤسسة للكويتيين حديثي التخرج وذوي الخبرة وفقا للتخصصات المدرجة بإعلان التوظيف ومنذ ذلك التاريخ لم يتم أي جديد بخصوص ذلك الإعلان. يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - صورة ضوئية لآخر إعلان لمؤسسة الموانئ الكويتية بشأن توظيف الكويتيين من حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم (سنتان بعد الثانوية) في مختلف التخصصات، متضمنا الشروط والمتطلبات الخاصة بالتوظيف. 2 - هل أعلن عن شغل وظائف بالمؤسسة في غضون شهر يناير 2022؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الإعلان والشروط الخاصة بالتقديم، وهل نشر الإعلان في الجريدة الرسمية والجرائد اليومية؟



3 - في حالة صحة ذلك الإعلان يرجى تزويدي بعدد المتقدمين لشغل تلك الوظائف المعلن عنها مع بيان تفصيلي بالمؤهلات الجامعية والشهـــــادات الحاصلين عليها والوظائف المرشحين لها وفقا لكل تخصص على حدة وذلك وفقا للتالي: (أعدد المتقدمين/مرفق مع كل اسم المؤهل المتقدم)، (أعداد المقبولين وتخصصهم والمؤهل الحاصل عليه)، (أعداد من رفض ترشيحهم وسبب الرفض). 4 - تزويدي في حالة صحة ذلك الإعلان بالإجراءات الخاصة بتقييم المتقدمين للوظائف المشار إليها كالاختبارات وأنواعها والمقابلات الشخصية ومعايير المفاضلة الخاصة للاختيار النهائي للمتقدمين.



5 - ما الجهة التي أعدت اختبارات القبول؟ وهل أجريت مقابلات للمتقدمين؟ وهل استثنى أحد المتقدمين من خوض تلك الاختبارات؟



6 - أسماء لجنة مقابلة المتقدمين ومسمياتهم الوظيفية وصلاحيتهم في إجراء تلك المقابلات.



7 - ما مدى صحة توجه أعضاء اللجنة بإلغاء بعض الطلبات واستثناء البعض؟ 8 - ما سبب عدم تسكين الوظائف المعلن عنها حتى تاريخه على الرغم من مرور عام ونصف العام من تاريخ الإعلان المزعوم، مع تزويدي بسبب التأخير.