وجه النائب فهد المسعود سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك جاء كالتالي:



إن القطاع النفطي قطاع حيوي ومهم ومن القطاعات الأساسية لدخل الدولة، ونظرا للتجاوزات التي تحدث داخل هذه القطاعات، شكّلت لجنة تحقيق بالشركة الكويتية لنفط الخليج بمشروع المبنى الرئيسي للشركة الواقع بمدينة الأحمدي بعد تعثر تنفيذ المشروع وعدم الانتهاء منه.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - متى أبرم العقد؟ وما مدة التنفيذ؟ وكم قيمته؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية منه، وأقل ثلاثة عطاءات قدمــــت للمشـــروع.



2 - هل رفض مدير الشؤون المالية ترسية المشروع بسبب ضعف المركز المالي للشركة التي قدمت أقل عطاء لتنفيذ المشروع وأشار الى وجود مشاكل فنية وتأخير بتنفيذ مشاريع الشركة قبيل توقيع العقد؟ هل تواصلتم مع شركة نفط الكويت بهذا الموضوع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بجميع المراسلات مع شركة نفط الكويت وجميع الملاحظات التي وجهها مدير الشؤون المالية بهذا المشروع.



3 - مـــتى شكلــــة لجنــة التوجيــــــــــــه (Steering Committee)؟ وما سبب تشكيلها؟ وما دورها؟ مع صورة ضوئية من قرار التشكيل، وما قراراتها لتغير المواصفات المحددة للمشروع سواء كانت للمواد او للدفعات او للمواصفات الفنية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من هذه القرارات وما الكلفة المالية لهذه القرارات؟



4 - عدد مديري ورؤساء الفرق الذين تعاقبوا على إدارة المشروع، وما سنوات الخبرة التي يتمتعون بها بإدارة المشاريع؟



وما نسب صرف الميزانية للمشروع لكل مدير ورئيس فريق ونسبة إنجاز المشروع مع تزويدي بما يثبت ذلك؟ ما الأسباب الإدارية والفنية للتغيير المتكرر لمديري ورؤساء الفـــرق للمشـــروع؟



5 - متى صدر قرار تشكيل لجنة التحقيق بمشروع المبنى الرئيسي بالشركة الكويتية لنفط الخليج؟ وما المواضيع التي طلب التحقيق فيها؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من قرار التشكيل.



6 - ما الفترة الزمنية التي استغرقتها اللجنة للانتهاء من أعمالها؟ مع تزويدي بالتقرير التفصيلي النهائي لها، وتاريخ تسليم التقرير الى ادارة الشركة، ولماذا لم يعتمد التقرير من قبل إدارة الشركة حتى تاريخ تقديم السؤال؟



7 - ما حقيقة تدخل بعض أعضاء الإدارة التنفيذية للضغط على أعضاء اللجنة لتغيير نتائج اللجنة وخصوصا بموضوع إدارة أحد مديري الشركة بتقرير اللجنة وتوصيتهم بإجراءات تأديبية بحقه بسبب التقصير بمهام عمله والتسبب بخسارة جسيمة للشركة؟ وما صحة شغله لإدارة أكبر مشروع بالشركة الكويتية لنفط الخليج وهو مشروع حقل الدرة على الرغم من حداثة ترقيته وقلة خبرته بإدارة المشاريع بالشركة؟ وهل سوف تسمح الشركة له بإدارة هذا المشروع الحيوي على الرغم من إدانته من قبل لجنة التحقيق بمشروع المبنى الرئيسي؟



وما حقيقة شغله لثلاثة مناصب بالوقت الحالي (مدير مشروع الدرة بالخفجي، مدير المشاريع الأحادية، مدير المشروع بلندن)؟



8 - ما آلية اختيار مدير مشروع الدرة (مدير المشاريع الأحادية) وأعضاء فريق المشروع؟ هل قدمت شكوى عمالية لإدارة الشركة بهذا الموضوع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الشكوى ورد الشركة عليها.