الدوحة - فريد عبدالباقي



تترقب أندية غرب آسيا سحب قرعة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023 التي تقام اليوم، وذلك بعد اكتمال عقد الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات.



وتشهد القرعة تقسيم الأندية المشاركة الـ 40 على 10 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة 4 أندية، إذ يتم توزيع أندية منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى حتى الخامسة، في حين يتم تقسيم أندية الشرق على المجموعات من السادسة حتى العاشرة.



وينص نظام القرعة على عدم تواجد فريقين من ذات الدولة في المجموعة نفسها. وفي منطقة الغرب، جاء السد القطري في المستوى الأول إلى جانب كل من: اتحاد جدة والهلال (السعودية)، وبرسبوليس (إيران)، وباختاكور (أوزبكستان).



وفي المستوى الثاني جاء الدحيل القطري، سباهان أصفهان، وناساجي مازاندران (إيران)، وناساف (أوزبكستان)، والفيحاء (السعودية)، وضم المستوى الثالث: الفيصلي (الأردن)، الاستقلال (طاجيكستان)، القوة الجوية (العراق)، آهال (تركمانستان)، مومباي سيتي (الهند)، والمستوى الرابع: العين والشارقة (الإمارات)، النصر (السعودية)، وأجمك، ونافباخور (أوزبكستان).



هذا، وعاشت الجماهير القطرية ليلة حزينة بعد توديع الثنائي الوكرة والعربي منافسات دور الأبطال الآسيوي بعد الخسارة على أرضهما أمام الثنائي الأوزبكي أجمك ونافباخور في الملحق الفاصل المؤهل لدور المجموعات. في المباراة الأولى ودع الوكرة منافسات البطولة بعد خسارته أمام ضيفه نافباخور الأوزبكي بهدف وحيد، فيما صدم العربي عشاقه في المباراة الثانية، بتوديع البطولة وهو الآخر، عندما سقط أمام ضيفه أجمك الأوزبكي 0-1. إلى ذلك، أفلت النصر السعودي ونجومه الكبار من الغياب عن دوري الأبطال، بفوزه المتأخر على ضيفه شباب الأهلي الإماراتي 4-2 بعد أن كان متأخرا 1-2 قبل دقيقتين من النهاية، ضمن الملحق المؤهل الثلاثاء.



كما تأهل الشارقة الإماراتي إلى دور المجموعات بعد فوزه على مضيفه تراكتور الإيراني 3-1 في ستاد يادكار أمام في شيراز.