بالإجماع، انتخب القطري سعود بن علي آل ثاني أمس رئيسا للاتحاد الدولي لكرة السلة للفترة الممتدة من 2023 حتى 2027 خلفا للمالي هامان نيانغ، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة في العاصمة الفلبينية مانيلا.



وأقيمت الانتخابات على هامش بطولة العالم التي تستضيفها الفلبين واليابان وإندونيسيا في الفترة من 25 الجاري إلى 10 سبتمبر المقبل. وقال الشيخ سعود علي آل ثاني (57 عاما) في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الدولي للعبة «إنه لشرف عظيم أن أتولى هذه المسؤولية، بالنسبة لي، ولبلدي قطر، ولقارتنا الآسيوية، أنا الآن أمثل مصالح جميع الاتحادات الوطنية البالغ عددها 212 اتحادا في جميع أنحاء العالم». وفي الانتخابات عينها، أعيد انتخاب الألماني إنغو فايس لولاية ثالثة أمين صندوق في المجلس المؤلف من 13 عضوا آخرين سينضمون إلى الأمين العام اليوناني أندرياس زاجكليس، بالإضافة إلى رؤساء المناطق القارية الخمس، كما سيعين المجلس ممثلا عن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA).