ألغيت البطاقة الحمراء التي تحصل عليها الأرجنتيني الدولي ألكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول أمام بورنموث في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الاسبوع الماضي، بعد أن كسب الفريق الاستئناف الذي تقدم به بعد الطرد المثير للجدل.



طرد الحكم توماس برامول لاعب خط الوسط بعد أن أمسك براين كريستي لاعب بورنموث (58) خلال فوز ليفربول 3-1 السبت.



كان مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب غاضبا من القرار، وقال إن الغياب عن باقي دقائق المباراة هي العقوبة الوحيدة التي يجب أن يواجهها الأرجنتيني.



وأفلت ماك أليستر بالتالي من الغياب عن 3 مباريات لليفربول في حال لم تلغ العقوبة.



وقال متحدث باسم الاتحاد الانجليزي: «لقد ألغت لجنة مستقلة إيقاف ألكسيس ماك أليستر 3 مباريات بعد شكوى ضد طرد خاطئ». من جهة أخرى، أعلن نادي مان يونايتد، أن لاعبه الجديد مايسون ماونت سيغيب عن المباراتين المقبلتين في الدوري الممتاز أمام نوتنغهام فورست وأرسنال بعد تعرضه لإصابة «طفيفة».



وقال النادي إنه من المتوقع أن يغيب لاعب خط الوسط حتى فترة التوقف الدولي الشهر المقبل بعد أن تعرض لـ «إصابة طفيفة» خلال الهزيمة 2-0 أمام توتنهام السبت.



وصل اللاعب الدولي إلى أولد ترافورد من تشلسي خلال الصيف مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (76 مليون دولار). بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا عام 2021، عانى للعودة الى مستوياته مع النادي اللندني في فترته الأخيرة في ستامفورد بريدج. ولم يرتق إلى المستوى المطلوب في أول مباراتين ليونايتد في الدوري، مما أثار مخاوف بشأن كيفية تأقلمه مع خطط المدرب الهولندي إريك تن هاغ.