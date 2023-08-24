أعلن بنك بوبيان عن افتتاح فرعه الجديد في (ذا وير هاوس مول) أحدث المجمعات التجارية في الكويت سعيا منه في تقديم المزيد من الخدمات المصرفية المميزة وزيادة قاعدة عملائه والانتشار الجغرافي لتصل شبكة فروعه المنتشرة في الكويت إلى 49 فرعا.



وقال نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية في بنك بوبيان بشار الدوب: «على الرغم من التفوق الكبير للخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها البنك ونمو قاعدة الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها من خلال تطبيقه وموقعه الإلكتروني فإن التوسع الجغرافي لايزال ضمن استراتيجية البنك الساعية الى أن يكون دوما الاقرب إلى عملائه وتوفير أعلى درجات الراحة أثناء إتمام معاملاتهم المصرفية اليومية».



وأوضح الدوب أن اختيار افتتاح الفرع الجديد في (ذا وير هاوس مول) جاء باعتباره أحدث المجمعات التجارية في الكويت في منطقة جنوب الصباحية والذي يتميز بتنوع محلاته وعلاماته التجارية لنقدم من خلاله تجربة مصرفية مميزة للعملاء، مشيرا إلى انه سوف يساهم في خدمة شريحة كبيرة من عملائه من سكان المنطقة بشكل خاص والمناطق المجاورة.



وأضاف أن كل فروع بنك بوبيان تم تطويرها وتحديثها بشكل كامل وفقا لأحدث النظم والمعايير المطبقة عالميا، كما يتم تجهيز الفروع وتزويدها بالكفاءات المصرفية المميزة وجميع الإمكانيات التي توفر لعملائنا السرعة والراحة والسهولة لأداء الخدمة المصرفية المتميزة بما يتواكب مع تطورات الخدمات المصرفية.



وفي سياق متصل، قال المدير الإقليمي في بنك بوبيان شريدة العنزي إن بوبيان دائما ما يؤكد التزامه تجاه رفع مستوى خدماته ومنتجاته المقدمة عبر جميع قنواته المصرفية وتقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة لضمان دعم عملائه من الأفراد والشركات، لاسيما في ظل التنافسية في مختلف قطاعات الأعمال.



وأضاف أن اهم ما يميز الفرع الجديد انه مزود بأجهزة للصراف الآلي التفاعلي (Boubyan Direct) المتوافر على مدار الساعة طوال ايام الاسبوع ليحصل عملاؤنا على تجربة مميزة والاستفادة من مستويات عالية ومميزة من الخدمة ليبقى بوبيان متميزا ومواكبا للتطور المستمر في الصناعة المصرفية محليا وعالميا.



وأشار إلى أن خدمة عملائنا على قمة أولوياتنا في بوبيان باعتبارها الركيزة الأساسية في تقديم أعلى مستويات الخدمة مع تطويرها بصورة مستمرة لنحافظ على ثقة العملاء ونمنحهم دائما الافضلية مقارنة بالمؤسسات المالية الأخرى.