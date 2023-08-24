يحيى حميدان



دخلت إدارة نادي خيطان علـــى خــــط المفاوضات مع المهاجم يعقوب الطراروة لضمه إلى صفوف الفريق قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية مع نهاية الشهر الجاري، وذلك عقب إعلان اللاعب فسخ تعاقده مع الفحيحيل قبل أيام. ويمتلك الطراروة خبرة واسعة وسبق له تمثيل الكويت وكاظمة والتضامن ويعتبر من المهاجمين المحليين المميزين.



إلى ذلك، قال عضو إدارة خيطان رئيس جهاز الكرة فهد المطيري لـ «الأنباء» ان استعدادات الفريق للقاء القادسية غدا في افتتاح مباريات الفريقين بدوري «زين» الممتاز كانت جيدة، مضيفا أن «الأحمر والأسود» أقام معسكرا خارجيا في مدينة اسطنبول بتركيا وخاض خلاله 3 مباريات تجريبية، وظهر خلالها الفريق بصورة مرضية بالنسبة لنا.



وبين المطيري أنه لا يستطيع تقييم القادسية في الوقت الحالي لأنه لم ير مستوى لاعبيه ومحترفيه خلال الفترة الماضية، وعليه فإن الأمور تبقى غامضة بين الطرفين قبل صافرة البداية.