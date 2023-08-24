بيروت - عمر حبنجر



تبدأ اليوم الخميس عمليات الحفر تنقيبا عن النفط والغاز في بحر لبنان، وبعد 67 يوما تظهر النتائج، فهل يكون البحر حبل نجاة اللبنانيين بعدما أمعن السياسيون والحاكمون في استباحة موارد البر لأكثر من 30 سنة؟، وبالتالي هل من يضمن ألا تفعل «المافيا» السياسية بعائدات النفط ما فعلته بكل ثروات البلد الطبيعية؟.



والحقيقة ان هؤلاء حاولوا استباق الأمور بتأليف الشركات الوهمية لتتولى الوساطة والخدمات في القطاع النفطي، لكن اللعبة كانت مكشوفة الى حد سهل الإجهاز عليها، من خلال القوانين المستحدثة، انسياقا مع رؤية وبرامج الشركة المنتجة.



وقال رومن دي لاماركييز، المدير العام لشركة «توتال انيرجي» في لبنان، انه بعد الترسيم السلمي للحدود البحرية التزمت «توتال» مع شريكيها «ايني» الإيطالية و«قطر للطاقة» بحفر بئر استكشافية في الرقعة «رقم 9» في أقرب وقت ممكن من العام 2023، وسيسمح الاستكشاف في تقييم الموارد «الهيدروكربونية» وإمكانات الإنتاج.



بيد أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل عبر عن مخاوفه من ضياع الثروة النفطية المنتظرة، وقال في عشاء لعناصر تياره في منطقة كسروان، ان «التيار الوطني»: لن يترك ثروة البلد التي منعوها منذ عقد من الزمان وعرقلوها سنين من حياتنا وأوقفوا مراسيمها 4 سنوات وأضاعوا علينا الفرصة في حينه واليوم «راكضين يتصورون بالهيليكوبتر» غامزا من قناة الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي اللذين استقلا مروحية للانتقال الى موقع الحفارة رفقة عدد من الوزراء.



وأضاف: «لهذا سنظل نقاتلكم حتى نسقط كل منظومتكم وكما كان سقوط أمين صندوقكم المالي (رياض سلامة) عظيما سيكون سقوطكم يا أبناء المنظومة حتميا». لكن باسيل تجاهل، كونه كان جزءا من حكومات هذه المنظومة منذ عام 2010 وقد تولى وزارة الطاقة المسؤولة عن الحيز الأكبر من المال العام المهدور، وتولاها بعده وزراء من التيار ويريدها أن تبقى في عهدته، حتى عند تشكيل حكومة جديدة وفي اي وقت!



وتطرق باسيل إلى الانتخابات الرئاسية بالقول ان الذي رفض العام 2016 ان يفرض عليه رئيس، لن يقبل اليوم، وهذا الكلام يعكس عدم تقدم مباحثات باسيل الرئاسية مع «حزب الله»، حيث قال: «لا أحد يقدر أن يفرض علينا رئيس جمهوريتنا وخياراتنا وقناعاتنا. حللوا كما تريدون. إما أن يأتي رئيس من عمق وجداننا وقناعاتنا او تأتي إصلاحات أهم منهم».



في هذا السياق سأل سائل عن المصادفة الحاصلة في ان تتولى شركة فرنسية التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، في وقت «ينقب» فيه موفد فرنسي هو جان ايف لودريان عن رئيس للبنان في «بلوك» نيابي متعدد الطبقات والمشارب.



ورجاء اللبنانيين في هذا الوضع الا تواجه استكشافات «توتال» النفطية في البحر العقبات التي واجهت وتواجه الموفد لودريان على يد السياسة اللبنانية المعقدة.



والعقدة الظاهرة في المسألة السياسية، الآن، تتمثل بإصرار «حزب الله» على الحوار قبل انتخاب الرئيس ومن دون التخلي عن مرشحه سليمان فرنجية، في حين تخلت المعارضة عن مرشحها الأول ميشال معوض، وهي في وارد التخلي عن مرشحها الآخر جهاد ازعور، تسهيلا للأمور ودعما لمبدأ الحوار دون شروط، وإلا فالذهاب الى مجلس النواب والذهاب الى الشخص الأكثر ملاءمة لقيادة لبنان في المرحلة المقبلة.



أما العقدة المستترة والأساسية فتكمن فيما ذكرته صحيفة «الأخبار» البيروتية شبه الناطقة بلسان «حزب الله»، أمس، عن أن إيران لن تتخلى ببساطة عن ورقة لبنان، لا بل انها تقبض عليها بإحكام، ولن تكون الساحة اللبنانية بالنسبة اليها، كموقع اساسي، واستراتيجيتها في المنطقة وعلى المتوسط، ملفا للمساومة.