حوار مجدي عبدالرحمن



طالب أمين سر لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب محمد تيسير مطر بضرورة أن تتضمن التعديلات الجديدة لقوانين الانتخابات البرلمانية السماح للمصريين في الخارج بالترشح لعضوية مجلس الشيوخ، كما هو الحال في عضوية مجلس النواب على أن يكون التمثيل بنسبة المقاعد في المجلس المقترح الترشح له.



جاء ذلك خلال حوار أجرته «الأنباء» مع النائب بمناسبة انتهاء جلسات الحوار الوطني والتي أكدت أن قوانين الانتخابات ستكون ضمن الأجندة التشريعية في الدورة البرلمانية المقبلة، والى تفاصيل الحوار:



لماذا تطرقت إلى هذا الاقتراح؟



٭ اقتراحي يأتي في إطار رغبة المصريين في الخارج بتوسيع قاعدة التمثيل البرلماني الذي من شأنه ان يوسع قاعدة مشاركتهم في صياغة التشريعات التي تعرض على المجلسين خاصة القوانين المصنفة على انها مكملة للدستور، كما ان هناك العديد من مشروعات القوانين المتعلقة برعاية المصريين في الخارج من المنتظر أن تقدم الى المجلسين في الدورة البرلمانية الجديدة وهو ما يتطلب مشاركتهم في صياغة وتعديل تلك التشريعات المتعلقة بمصالحهم خاصة انهم أدرى بمشاكلهم خارج الوطن.



هل عدد المغتربين في البرلمان حاليا مناسب لأعدادهم في الخارج؟



٭ بصراحة وبكل تجرد ورغم انني من المصريين في الداخل أقول ان التمثيل الحالي يجب ان يرتفع عدديا مقارنة بأن عدد المصريين في الخارج يتجاوز العشرة ملايين، لذلك أرى ضرورة ان تشمل التعديلات في القوانين المتعلقة بالانتخابات زيادة أعداد مقاعد المصريين في الخارج تحت قبة البرلمان.



أخيرا وبصراحة أي نظام انتخابي تفضل لتطبيقه في الانتخابات القادمة؟



٭ أنا أميل صراحة إلى النظام المختلط ما بين القائمة والمقاعد الفردية ولا يعقل بأي حال من الأحوال استبعاد غير الحزبيين من المستقلين بأنفسهم كمنابر سياسية مستقلة من التمثيل النيابي.