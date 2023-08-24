قبل خمسة أشهر من بدء الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح حزب الجمهوريين للانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2024، هيمن الرئيس السابق دونالد ترامب على أول المناظرات رغم إعلانه عدم المشاركة فيها، بدعوى أن استطلاعات الرأي تؤكد تصدره السباق بفارق كبير عن بقية منافسيه، غير أن العديد من القضايا الجنائية تلقي بظلالها على محاولته العودة إلى البيت الأبيض. ويبدو أن نجم تلفزيون الواقع السابق يعرف فعلا كيف يسرق الأضواء، حيث قرر أن يسلم نفسه اليوم إلى سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا بولاية جورجيا ليواجه هو و18 من المقربين له تهمة «الابتزاز» وارتكاب عدد من الجرائم سعيا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية التي فاز فيها الرئيس جو بايدن، وسط ترقب للحظة التاريخية سيما اذا تخللها التقاط الصور الجنائية له كأول رئيس سابق يخضع لهذا الإجراء، ومن المتوقع أن تطغى التغطية الاعلامية للتسليم على مناظرة منافسيه الثمانية على بطاقة الحزب الجمهوري.



وكتب ترامب على «تروث سوشيال»، منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي قائلا: «هل تصدقون ذلك؟ سأذهب إلى أتلانتا في جورجيا الخميس لتوقفني المدعية العامة اليسارية المتطرفة فاني ويليس التي تشرف على واحدة من أكبر كوارث القتل والجرائم العنيفة في التاريخ الأميركي».



ومما يثير الانتباه أكثر، سجن اتلانتا بحد ذاته حيث ينوي ترامب تسليم نفسه، كونه معروفا بأنه غير آمن ويفتقر لشروط النظافة وموبوء بالحشرات، عدا عن كونه مشمولا بتحقيق من جانب وزارة العدل حيث توفي عدد من المعتقلين.



وفي نداء لجمع التبرعات قال ترامب إنه سيسلم نفسه في سجن «وصف بأنه أزمة إنسانية» حيث جمع الحراس أكثر من 1000 قطعة حادة صنعت من الجدران المتداعية.



ولم يضطر ترامب لتحمل إهانة التقاط صورة جنائية له في المرات الثلاث التي اعتقل فيها هذا العام وهي، في نيويورك بتهم دفع أموال لإسكات ممثلة إباحية، وفي فلوريدا لإساءة التعامل مع وثائق حكومية بالغة السرية، وفي واشنطن بتهم التآمر لقلب خسارته في 2020 أمام الديموقراطي جو بايدن.



غير أن المسؤول الأمني المحلي عن مقاطعة فولتن بات لابات قال للصحافيين في وقت سابق هذا الشهر إنه عندما يتعلق الأمر بالتوقيف في هذا السجن «مهما كان وضعكم، سنكون على استعداد لالتقاط صوركم».



واثنان من المتهمين في قضية التلاعب بالنتائج، محامي ترامب جون إيستمان وسكوت هول وهو كفيل، سلما نفسيهما بالفعل لسجن مقاطعة فولتن فعلا أمس الأول، وأطلق سراحهما بكفالة.



وبالعودة إلى المناظرة، فقد خطط ترامب لبث مقابلة مسجلة له مع الإعلامي اليميني المتطرف تاكر كارلسون، الذي طردته قناة «فوكس نيوز» هذا العام، بالتزامن مع المناظرة.



وقال إعلامي قناة «فوكس نيوز» بريت باير الذي سيدير المناظرة إن القضايا التي يحاكم بها الرئيس السابق ستكون محورا في المناظرة وبالتالي فهو «جزء منها سواء حضرها أم لا».



وتأهل للمشاركة في المناظرة ثمانية مرشحين آخرين، هم حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، وحاكم ولاية داكوتا الشمالية داغ بورغوم، ونائب الرئيس السابق مايك بنس، والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، والسناتور عن ولاية كارولاينا الجنوبية تيم سكوت، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، والحاكم السابق لولاية نيوجيرزي كريس كريستي، والحاكم السابق لولاية أركنسا آسا هاتشينسون.



وسبق أن أكد ترامب، الذي رفض التوقيع، أنه يعتزم عدم حضور المناظرة الثانية في كاليفورنيا في 27 سبتمبر أيضا، بسبب عداوته مع «مؤسسة ومعهد رونالد ريغان الرئاسي» المضيفة.