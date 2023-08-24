زار قائد القيادة المركزية الأميركية (سينتكوم) إريك كوريلا مخيمي الهول وروج اللذين يسيطر عليهما المسلحون الأكراد بمحافظة الحسكة شمال شرقي سورية، أمس.



وقالت «القيادة»، في بيان إن كوريلا زار المخيمين، اللذين يحتجز فيهما عشرات الآلاف من نساء وأطفال متهمين بأنهم من عوائل مقاتلي تنظيم «داعش»، وتحدث إلى مديري المخيمين وإلى عدد من النساء.



وأضاف «جهودنا المستمرة لإعادة سكان المخيمات إلى بلدانهم لا تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة وحسب، بل الأهم من ذلك أننا نسهل العملية». وأضافت «سينتكوم»، في بيانها، ان كوريلا زار مخيمي الهول والروج للنازحين، وتضمنت الزيارة «تفاعلات مع الإدارة والسكان، لمراقبة الظروف الإنسانية في المخيمين».



وتابع: إن الولايات المتحدة و«قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) والتحالف الدولي، مركزون وملتزمون بالهزيمة الدائمة لتنظيم داعش، تزامنا مع جهود معالجة التحديات الإنسانية والأمنية في المخيمات نفسها.