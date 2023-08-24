أدلى الناخبون في زيمبابوي أمس بأصواتهم في انتخابات رئاسية وبرلمانية يسعى فيها الرئيس إيمرسون منانغاغوا للفوز بولاية ثانية بعد حملة انتخابية تخللها قمع استهدف المعارضة ومخاوف من تزوير الأصوات وغضب شعبي من الأزمة الاقتصادية.



ويواجه منانغاغوا (80 عاما)، الذي خلف رجل زيمبابوي القوي روبرت موغابي في 2017 بعد انقلاب عسكري، خصمه الرئيسي القس نيلسون شاميسا، وهو محام يبلغ من العمر 45 عاما ويقود «ائتلاف المواطنين من أجل التغيير».



وأدلى منانغاغوا الملقب بـ «التمساح» بصوته في مسقط رأسه في كويكوي وسط البلاد.



وأثار التأخير في فتح بعض مراكز الاقتراع خاصة في العاصمة هراري، معقل المعارضة، مخاوف وانتقادات.



وأدلى شاميسا بصوته في بلدة قرب هراري، حيث قال «ستكون لدينا حكومة جديدة. ونحن مستعدون لتشكيل الحكومة المقبلة.. نحن واثقون من الفوز».



وأدى التأخير في توزيع مستلزمات التصويت، إلى تأخير في فتح مراكز الاقتراع في أجزاء من البلاد، وفتحت ربع مراكز الاقتراع فقط في الوقت المحدد في هراري، بحسب لجنة الانتخابات.



من جانبها، قالت فادزاي ماهيري المتحدثة باسم «ائتلاف المواطنين من أجل التغيير»، إنهم «يرفضون فتح مراكز الاقتراع.. النظام يشعر بالذعر».



وفي مدرسة بهراري، أدلى مايكل شيتوكا (27 عاما)، وهو خريج هندسة عاطل عن العمل بصوته. وأعرب الشاب عن أمله في «التخلص من النظام الشرير الحالي الذي جعلنا فقراء».



أما المحامي المتقاعد بريان كروزير (79 عاما)، فأعرب عن أمله في «حكومة نزيهة وفساد أقل وتسامح أكبر مع وجهات النظر الأخرى».



وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن سير الانتخابات في زيمبابوي، ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.



وقالت واشنطن التي تفرض عقوبات منذ سنوات على زيمبابوي على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان إنها لا تدعم أي مرشح.



وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر أمس الأول «ندعو حكومة زيمبابوي وجميع القادة السياسيين إلى ضمان أن تكون الانتخابات خالية من العنف والإكراه».