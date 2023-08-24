امتدت يد الغلاء إلى واحد من أشهر أطباق مائدة الفطور السورية الذي يحتاج الكثير من المكونات، لتلغيه غالبية العوائل من قوائم «المونة»، فيما تكتفي بعضها ببضع كيلوغرامات منه فقط بعد ان كانت تحضره بالجملة.



وأصبحت حبة «المكدوس» الواحدة تكلف 5 آلاف ليرة على أقل تقدير بحسب المكونات وبحسب المنطقة التي تقطنها العائلة الراغبة في صنع المكدوس.



وبحسب تقرير لموقع «أثر» القريب من السلطة، ففي أسواق ريف دمشق تراوح كيلو الباذنجان ما بين 2500 و4500 ليرة سورية بحسب المدينة، أما الفليفلة فقد وصل سعرها إلى 3500 ليرة.



وإضافة إلى الزيت، يعتبر هذان المكونان هما الرئيسيان في هذا الطبق، إلى درجة ان الكثيرين باتوا يستغنون عن الجوز وهو الأعلى ثمنا بين مكوناته إذ يتراوح الكيلو بين 100 و130 ألف ليرة سورية بحسب نوعيته، يليه زيت الزيتون بسعر يتراوح بين 75 و100 ألف لليتر الواحد، أما الثوم البلدي فتخطى 25 ألفا للكيلو والثوم الصيني بـ 15 ألفا.



وتقول سيدة، وهي أم لثلاثة أولاد، إنها لن تستطيع صنع المكدوس بكميات كبيرة كما كانت تفعل في السنوات الماضية، وستكتفي بصنع كميات قليلة، أي كل فترة تشتري 5 كيلوات باذنجان ولوازمهم من فليفلة وجوز، لتتمكن خلال الفترة المقبلة من تجهيز كمية جيدة من المكدوس لفصل الشتاء.



ويؤكد رب أسرة آخر أنه لا يستطيع الاستغناء عن المكدوس فهو يعتمد عليه بشكل كبير في فصل الشتاء، لأنه يغني المائدة الصباحية ويعتبر الأكلة المفضلة لعائلته، بالإضافة لارتفاع أسعار الألبان والأجبان وشتى أنواع الحواضر، وأن تخزينه سيكلفه نحو 450 ألف ليرة سورية نظرا لغلاء الجوز والزيت البلدي والثوم، أما الباذنجان والفليفلة فأسعارهم مقبولة، بحسب رأيه.



وتقول ربة منزل ثالثة انها ستصنع المكدوس لعائلتها مهما كلفها الأمر، حيث يعد مؤونة عام كامل، ويمكن تخزينه طويلا، وفي حال تعذر الحصول على طعام في أيام الشتاء الباردة، يكون المكدوس المنقذ الوحيد.



وبحسبة بسيطة لكمية مقبولة من المكدوس لا تتجاوز 10 كيلوات مثلا، كانت تكلفتها كالتالي: 10 كيلوات باذنجان بـ 35 ألف، و5 كلغ فليلفة حمراء بـ 17500 ليرة، وكيلو جوز بـ 130 ألف، و4 ليترات زيت بـ 300 ألف، ونصف كيلو ثوم بـ 12500 ليرة، إضافة لتكلفة الملح وغار السلق، تنوف التكلفة عن 500 ألف ليرة سورية، وبفرض أن كل كيلو يحوي 10 حبات، تكون تكلفة حبة المكدوس الواحدة 5000 ليرة سورية، ما يجعل الطبق التراثي أحد جوانب الرفاهية التي استغنى عنها غالبية السوريين.