نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كوريا الشمالية القول إنها أطلقت صاروخا فضائيا، وإنه "فشل في مرحلته الثالثة".



وأورد التقرير أن البلاد، التي وصفت الحادث بأنه غير خطير، تخطط لإطلاق صاروخ آخر في أكتوبر المقبل.



وكان الجيش الكوري الجنوبي أعلن أن كوريا الشمالية أطلقت فجر الخميس "ما تزعم أنّه صاروخ فضائي"، في ثاني محاولة تقوم بها بيونغ يانغ هذا العام لوضع قمر اصطناعي في المدار.



وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إنّها رصدت إطلاق "ما تزعم كوريا الشمالية أنّه صاروخ فضائي".



وأضافت في بيان أن الصاروخ أُطلق باتجاه الجنوب من مقاطعة شمال فيونغان و"اجتاز المجال الجوي الدولي فوق المياه غرب إيودو"، في إشارة إلى صخرة سوكوترا في البحر الأصفر.



وأكدت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيانها أن "جيشنا يحافظ على وضع الاستعداد الكامل وينسّق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة، بينما يرفع في الوقت نفسه تأهّبنا الأمني".



وتسببت عملية الإطلاق في إصدار حكومة اليابان تحذيرا بوجود حالة طوارئ عبر منظومة البث (جيه-أليرت) لتوجيه سكان أوكيناوا الواقعة أقصى جنوب البلاد بالاحتماء في منازلهم.



وبعد نحو 20 دقيقة من التحذير، أصدرت طوكيو تحديثا مفاده أن الصاروخ مر صوب المحيط الهادي ورفعت التحذير.



ووصف كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو عملية الإطلاق بأنها تشكل تهديدا للأمن في المنطقة، وقال إن طوكيو ستقدم احتجاجا عليها لكوريا الشمالية.