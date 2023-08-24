أطلقت سلطات ولاية جورجيا سراح رئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني بكفالة قدرها 150 ألف دولار اثر اعتقاله بتهمة مساعدة الرئيس السابق دونالد ترامب على قلب نتائج انتخابات عام 2020 في الولاية الجنوبية.



واحتجز جولياني البالغ 79 عاما والذي عمل محاميا شخصيا لترامب خلال ولايته، في سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا، وفقا لسجلات السجن.



وفي حديث مع الصحافيين بعد إطلاق سراحه، قال جولياني المدعي الفدرالي السابق إن "لائحة الاتهام مهزلة". وأضاف "إنه هجوم ليس عليّ ولا على الرئيس ترامب فقط (...) هذا هجوم على الشعب الأميركي".



وتابع "التاريخ الأميركي سيسجل أن المدعية العامة فاني ويليس قامت بأسوأ هجوم على الدستور الأميركي على الإطلاق عندما يتم رفض هذه القضية".



وشغل جولياني منصب رئيس بلدية نيويورك بين عامي 1994 و2001 حيث قاد المدينة خلال هجمات 11 سبتمبر، وعمل مستشارا قانونيا لترامب في السنوات الأخيرة.