الشيخ محمد بن زايد: نتطلع إلى العمل مع بريكس من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم

انضمت ست دول جديدة إلى مجموعة بريكس المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، على ما أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل بامابوزا الخميس خلال قمة للمجموعة في جوهانسبورغ.

وتلتحق كل من إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا اعتبارا من الأول من يناير 2024 بمجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم.

ومن جانبه قال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، على "منصة إكس": نتطلع إلى العمل مع بريكس من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم.