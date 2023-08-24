ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية فجر اليوم الخميس يفيد بانفجار محول في إحدى الجمعيات التعاونية. وأوضحت الإدارة أن العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز حولي والشدادية للمواد الخطرة إلى موقع البلاغ، وعند وصول الفرق تبين أن الحادث هو تسرب غاز تبريد الثلاجات ولا يوجد انفجار فى المحول، وتمت السيطرة على تسريب الغاز وايقافه من قبل المختصين بمركز الشدادية للمواد الخطرة. وقد تواجد في مكان الحادث نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر.