اختصاصي التجميل والترميم د.هبة الخشنام: الجراحة آمنة ونسبة نجاحها تصل لنحو 95%

تعد فرصة لإصلاح الثدي عند المتعافيات من السرطان وبنتيجة مرضية جداً دون الحاجة لاستخدام السيليكون

رئيس قسم الجراحة د.سليمان المزيدي: مستشفى جابر يسعى إلى توفير أحدث التقنيات المستخدمة عالمياً في مجال الجراحة

وزارة الصحة تمدنا بكل ما هو جديد في عالم الطب الحديث خدمةً للمواطن الكريم



كشفت اختصاصي التجميل والترميم في مستشفى جابر الأحمد د.هبه الخشنام عن استخدام تقنية زراعة الأنسجة الحرة بأسلوب جديد للمرة الأولى في الكويت، مبينة أن ذلك يتم بدمج عمليتي شد البطن، وترميم الثدي من غير الحاجة إلى استخدام حشوات السيليكون.

وأضافت أن العملية يمكن أن تستخدم للتجميل والترميم لما بعد سرطان الثدي أيضا، مشيرة إلى أن ترميم الثدي إجراء جراحي يمكن للمرأة من خلاله استعادة شكل الثدي بعد استئصاله، وأن هذا النوع من العمليات آمن، ونسب نجاحها تصل لنحو 95٪؜، كما يمكن تطبيق التقنية الجراحية ذاتها للحالات التي تعاني من الترهل بسبب السمنة، عبر الجراحة الميكروسكوبية ذات النتائج المرضية للمريضة، والتي تستعيد الشكل الطبيعي إلى حد كبير.



مؤكدة أن التوجه العالمي في بعض الدول مثل فرنسا هو استخدام الأنسجة الذاتية بدلا من استخدام السيليكون، وذلك لما قد يواجهه من مشكلات في المستقبل.



من جهته، قال رئيس قسم الجراحة بمستشفى جابر د.سليمان المزيدي إن مستشفى جابر يسعى إلى توفير أحدث التقنيات المستخدمة عالميا، مبينا أن المستشفى يضم أكبر قسم للجراحة بتخصصاتها المتنوعة بالكويت.



وبين أن المستشفى يعزز الخبرات الوطنية عن طريق تبادل الخبرات العالمية مع المراكز الصحية العالمية المتخصصة، مؤكدا أن وزارة الصحة لا تألو جهدا في دعم هذا التوجه، كما أنها تسعى دوما إلى تزويد المستشفى بكل ما هو جديد في عالم الطب الحديث، خدمة للمواطن الكريم.