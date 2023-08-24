عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الأنباء"، ان كشوفات أسماء العاملين في المدارس والذين خصصت لهم مكافآت الأعمال الممتازة تم تحويلها للمناطق التعليمية للمراجعة والتدقيق عليها كمرحلة اخيرة، مشيرةً الى ان القطاع الإداري طلب من المناطق الإسراع بمراجعتها وإعادتها مرة أخرى للوزارة للبدء بإجراءات الصرف .

واوضحت المصادر أن الوزارة ستقوم بعد الدقيق على الكشوفات بتحويلها على القطاع المالي، متوقعةً ان يتم صرف المكافات خلال شهر سبتمبر المقبل .

وذكرت المصادر ان الوزارة رصدت ما يقارب 56 مليون دينار لجميع العاملين في مختلف قطاعاتها من معلمين وإداريي، لافتةً الى ان الوزارة من خلال القطاعين المالي والاداري والذي يقودهما الوكيل سعود الحويسر تبذل جهود كبيرة في هذا الجانب .