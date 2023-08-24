قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، إن توسيع بريكس سيضخ زخما جديدا لآلية التعاون في المجموعة.

وأضاف خلال قمة لزعماء دول المجموعة في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، أن توسيع بريكس يعكس عزمها على الوحدة والتعاون.

وقررت مجموعة بريكس دعوة ست دول هي الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والسعودية والإمارات للانضمام لعضويتها.

من جانبه قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر تتطلع للعمل على "إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".

وقال السيسي "أثمن إعلان تجمع بريكس دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارا من يناير 2024 ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة".

بدوره رحب محمد جمشيدي، المستشار السياسي للرئيس إبراهيم رئيسي، بانضمام إيران إلى مجموعة بريكس للدول الناشئة التي ضمت حتى الآن البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ووصفه بأنه "نجاح استراتيجي" لسياستها الخارجية.

وكتب على منصة "إكس": "إن العضوية الدائمة في مجموعة الاقتصادات الناشئة العالمية هي حدث تاريخي ونجاح استراتيجي للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية".