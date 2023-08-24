ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، أن زوارق إدارة الإطفاء والإنقاذ البحري بالتعاون مع إدارة خفر السواحل والطيران العمودي بوزارة الداخلية وسلاح البحريه في الجيش الكويتي، تواصل عملية البحث والمسح البحري منذ تلقي البلاغ عصر يوم الأربعاء عن شخص مفقود كان يمارس هواية الغوص.



وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية تلقت بلاغا يفيد بوجود شخصين على طراد يمارسان هواية الغوص، وعلى أثر ذلك تم توجيه زوارق إدارة الإطفاء والإنقاذ البحري المختصة بعمليات البحث والإنقاذ من مركزي الشعيبة والسالمية البحري، حيث تم العثور على أحد الأشخاص وهو بحالة سليمة ولايزال البحث جاريا عن الشخص الآخر بعملية مسح شاملة للمنطقة المحيطة على أمل العثور على المفقود.



وتهيب إدارة العلاقات العامة والإعلام بجميع مرتادي البحر في المنطقة المحيطة التبليغ عن أي معلومات تساعد في العثور على المفقود .