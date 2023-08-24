وجه النائب مرزوق الحبيني سؤالاً إلى وزيرة الأشغال العامة د. أماني بوقماز، قال في مقدمته، نظراً لما عانته البلد وتعانيه من مشاكل يوميه يواجهها المواطنون نتيجة مشاكل الطرق وتطاير الحصى مما سبب ويسبب لهم معاناة نفسية وخسائر مادية في سياراتهم وأنفسهم وما يسببه ذلك من تأخير انسيابية السير في جميع الطرق الأمر الذي يؤثر أيضاً على تأخير وصول الموظف الى دوامة في الوقت الرسمي مما يؤثر على أداء العمل في كل قطاعات الدولة ويسبب خسائر منظورة وغير منظورة للوطن والمواطن ، واذا دل هذا انما يدل على أن من نفذ مشاريع هذه الطرق لا يتمتع بالخبرة والكفاءة المطلوبة التي تؤهله للدخول في مشاريع مشابهة مرة أخرى.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1_ كم عدد الممارسات التي تم طرحها لصيانة الطرق في الكويت؟

2 – كم عدد الشركات التي تقدمت لهذه الممارسات؟

3 – هل يوجد لهذه الشركات وكيل محلي في الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب تزويدي باسم الوكيل المحلي؟

4 – هل نفذت هذه الشركات مشاريع في الطرق وصيانتها في الكويت في الفترة السابقة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب تزويدي بالآتي

- أسماء هذه المشاريع كل شركة على حده

- هل التزمت الشركات بالتنفيذ حسب العقد والشروط

- هل تعثر أي من المشاريع التي قامت بتنفيذها ولم يتم التسليم في المدة المحددة

- هل يوجد عليها غرامات وهل قامت بدفعها

- هل حصلت هذه الشركات على أوامر تغييرية على عقودها وكم تبلغ قيمة هذه الأوامر مع ذكر كل شركة وكل عقد على حده

5 – هل قامت هذه الشركات بتنفيذ مشاريع أخرى في دولة الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب تزويدي بالآتي

- أسماء هذه المشاريع كل شركة على حده

- هل التزمت الشركات بالتنفيذ حسب العقد والشروط

- هل تعثر أي من المشاريع التي قامت بتنفيذها ولم يتم التسليم في المدة المحددة

- هل يوجد عليها غرامات وهل قامت بدفعها

- هل حصلت هذه الشركات على أوامر تغييرية على عقودها وكم تبلغ قيمة هذه الأوامر مع ذكر كل شركة وكل عقد على حده

6 _ ما هي القيمة الاجمالية التي تقدمت بها الشركات لهذه الممارسات؟ وهل تتوافق مع تقديرات الوزارة إذا كان هناك فروقات ذكر هذه الفروقات مع الأسباب والمبررات؟