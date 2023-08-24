أعلنت وزارة الداخلية البريطانية اليوم الخميس، إصدار أكثر من 657 ألف تأشيرة دراسة العام الماضي ما يمثل زيادة بقرابة ربع مليون تأشيرة خلال سنة واحدة.

وذكرت الوزارة في بيان صحافي، أنها أصدرت في الفترة بين يونيو 2022 ويونيو الماضي قرابة 539 ألف تأشيرة عمل ما يمثل زيادة بنحو 208 آلاف تأشيرة خلال الفترة بين يونيو 2021 ويونيو 2022.

وأوضحت ان نسبة كبيرة من تأشيرات العمل أصدرت لموظفي قطاع الصحة الذين تم توظيفهم عن طريق نظام خاص أنشئ عام 2020 للتعامل مع تبعات جائحة (كورونا) مضيفة أنه بداية من العام المقبل لن يتمكن حاملو تأشيرات الدراسة من اصطحاب أفراد أسرهم معهم.

من جانب آخر أشارت أرقام وزارة الداخلية الى وصول ملفات طلبات اللجوء إلى بريطانيا المتراكمة لدى مصالحها الى مستوى قياسي غير مسبوق يستقر حاليا عند 5ر175 ألف طلب لجوء.

وبينت انه في الفترة بين يونيو 2022 ويونيو الماضي تم إحصاء قرابة 140 ألفا من طالبي اللجوء لا يزالون ينتظرون تحديد مصيرهم منذ أكثر من ستة أشهر في حين بلغ عددهم أكثر بقليل من 89 ألفا في الفترة بين يونيو 2021 ويونيو 2022.

ولا تزال الحكومة البريطانية تجري منذ الخروج من الاتحاد الاوروبي عام 2020 تغييرا شاملا على نظام الهجرة وطرق إصدار التأشيرات بعيدا عن توصيات الهيئات الاوروبية.

وفي الوقت نفسه تواجه لندن أزمة هجرة سرية مستفحلة مع تضاعف أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون القنال الانجليزي (المانش) في قوارب صيد انطلاقا من شمال فرنسا.

واستنادا الى أرقام رسمية وصل الى جنوب انجلترا العام الماضي قرابة 46 ألف مهاجر سري من شمال فرنسا وهو ما دفع حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك الى توقيع عدة اتفاقيات مع فرنسا وبلجيكا والبانيا وإيطاليا ودول أخرى للحد من هذه الظاهرة.