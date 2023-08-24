نجاح هبوط مسبار «شاندرايان-3» على سطح القطب الجنوبي من القمر إنجاز كبير سيسجل في الرصيد العلمي الزاخر للهند

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون البرلمان في جمهورية الهند في. مورالي دهاران في ديوان عام الوزارة ظهر بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها والوفد المرافق له إلى الكويت.

وفي مستهل اللقاء، نقل الشيخ سالم العبدالله خالص تهاني وتبريكات القيادة السياسية في الكويت إلى جمهورية الهند الصديقة حكومة وشعبا بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققته وشهده العالم أجمع أمس بنجاح هبوط مسبار «شاندرايان-3» الفضائي على سطح القطب الجنوبي من القمر بكل دقة ويسر وإتقان.

وأعرب عن وافر الثناء لهذا الإنجاز الكبير الذي سيسجل في الرصيد العلمي الزاخر للهند ونهوضها بالعلم والتكنولوجيا والتقدم خدمة للبشرية والعالم أجمع، متمنيا دوام التوفيق والنجاح لها وشعبها الصديق.

كما تم خلال اللقاء تناول سبل توطيد العلاقات التاريخية والمتينة التي تربط الكويت بجمهورية الهند الصديقة وبحث كل أوجه التعاون وتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات وعلى الصعد كافة، علاوة على استعراض كل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه، عبر وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة عن اعتزاز بلاده بمسيرة العلاقات الثنائية الكويتية ـ الهندية، مشيدا بالتطور الملحوظ لمستوى التعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات والتي تعكس رغبة البلدين منذ تأسيس العلاقات الديبلوماسية بينهما في توطيد العلاقات الثنائية على كل المستويات وفي مختلف القطاعات والتطلع إلى تحقيق آمال وطموحات قيادتي البلدين وشعبيهما الصديقين.

من جانب آخر، تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نسخة من أوراق اعتماد سفير مملكة بلجيكا لدى الكويت كريستيان دومز في ديوان عام الوزارة.

وقالت «الخارجية» في بيان لها، إن الشيخ سالم العبدالله تمنى للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تم خلال اللقاء بحث التطورات على الساحة الأوروبية.