دارين العلي

أعطى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة جاسم الاستاد توجيهاته بتشكيل لجنة لتلقي الشكاوى الخاصة بتعامل موظفي الوزارة مع المراجعين بناء على توجيهات مجلس الوزراء بهدف ضمان رضا المواطن.

وقالت مصادر مطلعة في الوزارة أن اللجنة يترأسها الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل والمتحدث الرسمي في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.فيصل السميط وعضوية مديرة إدارة المشاريع المائية في قطاع مشاريع المياه م.مها الهاجري نائبا وعدد من موظفي الوزارة على أن ترفع اللجنة تقريرا بتلك الشكاوى إلى مكتب الوزير لإجراء اللازم حولها.

وأوضحت المصادر ان توجيهات الوزير الاستاد أكدت على التعامل مع كل عملاء الوزارة بسياسة الباب المفتوح وتلقي كل الشكاوى مع سرعة التفاعل معها.

في سياق منفصل، شهد مؤشر الأحمال الكهربائية ارتفاعا ملحوظا بلغ 16588 ميغاواط بعد ان انخفض طوال الفترة الماضية الى ما دون 15900 ميغاواط.

وقالت المصادر ان ارتفاع الأحمال مرهون بالأحوال المناخية مع عودة ارتفاع درجات حرارة الطقس، حيث لامست الـ 50 درجة مئوية.