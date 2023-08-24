أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الأراضي الجاري نقل ملكيتها جاءت بمبادرة سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، ورؤية القيادة السياسية لضمان حياة أفضل للمتقاعدين.

وأضافت، في بيان، ان إجمالي مساحة هذه الأراضي يبلغ 842.500م2 وهي كالتالي: 51.000م2 في المرقاب، و706.000م2 في الري، و85.500م2 في العقيلة، وهي أراض غير قابلة للبيع أو التأجير أو المشاركة بها من قبل الغير.

وزادت: تهدف المؤسسة، فور استكمال إجراءات نقل الملكية، إلى إقامة استثمارات طويلة الأمد على هذه الأراضي بإدارة مباشرة منها ومن الشركات التابعة لها، وستخصص هذه الأراضي لإقامة مشاريع تجارية واستثمارية وترفيهية وغيرها من المشاريع، وستسعى من خلال هذه الاستثمارات إلى تحقيق عوائد تعود بالفائدة على أموال المتقاعدين وذويهم من أجل حياة أفضل، كما ستسهم هذه المشاريع في إيجاد مساحات ووجهات سياحية وترفيهية جديدة ستعود بالفائدة على المواطن، كما أنها ستعزز من نمو الاقتصاد المحلي للكويت وتحقق الاستدامة المالية للمؤسسة.

وكانت المؤسسة قد أكدت في بيان سابق ان تحويل هذه الأراضي لملكيتها يأتي تعزيزا لمركزها المالي والاقتصادي وضمانا لاستدامتها وتخفيضا للعجز الاكتواري المقيد في ميزانيتها.