ارتفع الدولار خلال تعاملات الأمس مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأميركية قبيل اجتماع جاكسون هول لمحافظي البنوك المركزية الذي يعقده مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي) الأميركي، كما صعدت الليرة التركية بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع.



في غضون ذلك، ارتفعت الليرة التركية 3% إلى 26.404 مقابل الدولار بعدما رفع البنك المركزي معدل الفائدة من 17.5% إلى 25% على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، وهي نسبة أكبر بكثير من المتوقع. وكان متوسط توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع لـ «رويترز» هو زيادة سعر الفائدة إلى 20%، وبدأ البنك المركزي التركي دورة تشديد نقدي في يونيو بعدما عين الرئيس رجب طيب أردوغان المصرفية السابقة في وول ستريت حفيظة غاية أركان رئيسة للبنك.



وتعهد المركزي التركي مجددا بمزيد من تشديد السياسة حسب الضرورة وبطريقة تدريجية، رغم رفعه معدل الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع 750 نقطة أساس.



وقالت لجنة السياسة النقدية، التي تضم 3 أعضاء يشاركون للمرة الأولى ويعتبرون من أصحاب الميل لسياسات التشديد النقدي، إنها سترفع أسعار الفائدة «قدر الحاجة في التوقيت المناسب وبطريقة تدريجية» لتهدئة التضخم الذي ارتفع إلى ما يقرب من 48% الشهر الماضي.