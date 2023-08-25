شريف حمدي



واصلت بورصة الكويت جنوحها للتراجع خلال تعاملات اغسطس الجاري، وذلك من خلال استمرار عمليات البيع بهدف تصريف الأسهم التي شهدت ارتفاعات سعرية خلال مرحلة الكشف عن النتائج المالية والتوصيات بالتوزيعات المرحلية.



وأنهت تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي لمؤشراتها خاصة المؤشر الرئيسي الذي كان محور اداء السوق خلال الفترة الأخيرة، في ظل تراجع الإقبال على الأسهم القيادية، وسط توقعات بأن يعود الزخم الشرائي لهذه النوعية من الأسهم بعد تراجع الأسعار لمستويات مشجعة.



وتراجعت القيمة السوقية بنهاية التعاملات الأسبوعية بقيمة 324 مليون دينار، تشكل 0.7% من إجمالي القيمة، لتسجل بنهاية الأسبوع 41.724 مليار دينار من 42.048 مليار دينار الأسبوع الماضي، وبذلك سجلت القيمة السوقية لسوق الأسهم الكويتي انخفاضا خلال اغسطس الجاري قريبة من 1.1 مليار دينار جراء عمليات التصريف التي تسيطر على المشهد منذ بداية الشهر.



وكان لافتا استمرار تراجع مستوى السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 12% بنهاية التعاملات الاسبوعية، إذ تراجعت المحصلة إلى 140 مليون دينار بمتوسط يومي 28 مليون دينار مقارنة بـ 159 مليون دينار بمتوسط يومي 32 مليون دينار الأسبوع الماضي، كما استمر انخفاض احجام التداول بنسبة 25%، إذ بلغت كميات التداول خلال التعاملات الأسبوعية 578 مليون سهم انخفاضا من 777 مليون سهم الأسبوع الماضي. وسجلت المؤشرات تراجعات جماعية بنهاية تعاملات الأسبوع، إذ تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.7% بعد ان خسر 58 نقطة ليصل المؤشر إلى 7765 نقطة مقارنة بـ 7823 نقطة الأسبوع الماضي، وتراجع كذلك مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2% بخسارته 118 نقطة ليصل المؤشر إلى 5674 نقطة مقارنة بـ 5792 نقطة الأسبوع الماضي، وعلى أثر ذلك تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1% بفقد 73 نقطة ليصل إلى 7051 نقطة تراجعا من 7124 نقطة الأسبوع الماضي.