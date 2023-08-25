يسعى البنك التجاري الكويتي إلى توفير خدمات مصرفية متميزة لجميع عملائه، ويحرص على مكافأتهم في جميع الأوقات بتقديم الأفضل لحاملي بطاقات التجاري وخاصة فئة الأطفال والشباب.



ومن هذا المنطلق، أعلن البنك التجاري عن رعاية مسابقة التسلق للأطفال في «ترامبو إكستريم» في مجمع البروميناد ومجمع مروج يومي الخميس 24 أغسطس والجمعة 25 أغسطس 2023 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 سنة، حيث يحرص البنك دائما على تشجيع ودعم هذه الأنشطة والمسابقات لتعزيز صحة الأطفال البدنية والذهنية وبناء روح التحدي لديهم. ويسعى البنك من خلال «حسابي الأول» المخصص للأطفال حتى سن 15 سنة إلى تعليم هؤلاء الأطفال مبادئ مبسطة عن قيمة الادخار والاستثمار والقدرة على اتخاذ القرار لتنمية قدراتهم ومهاراتهم المالية منذ سن مبكرة، إلى جانب المشاركة والاستمتاع بالفعاليات المتنوعة التي يدعوهم إليها البنك بالتعاون مع شركائه التجاريين.



والبنك التجاري الكويتي يدعو عملاء «حسابي الأول» وذويهم إلى زيارة جناح البنك التجاري في مجمع البروميناد للتعرف على المزايا والخصومات الأخرى التي يوفرها «حسابي الأول» لعملائه، والذي يعد واحدا من أفضل حسابات التوفير المصممة خصوصا للأطفال حتى 15 سنة، حيث يوفر للآباء والأمهات الطريقة المثلى لتأمين مستقبل أفضل لأبنائهم وتوفير الأموال لهم في مراحلهم العمرية المبكرة، ويدعوهم أيضا إلى زيارة مواقع «ترامبو إكستريم» للمشاركة في المسابقة لفرصة الفوز بساعات آبل الذكية Apple Watch.