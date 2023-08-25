أظهر مسح أن سعر الفائدة على قروض الإسكان الأكثر شعبية في الولايات المتحدة ارتفع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2000، وهو ما أدى إلى هبوط طلبات الرهن العقاري لأدنى مستوى في 28 عاما.

وقال اتحاد مصرفي الرهون العقارية إن متوسط ​​سعر الفائدة الثابت على الرهن العقاري لمدة 30 عاما ارتفع 15 نقطة أساس إلى 7.31% في الأسبوع المنتهي في 18 الجاري، وجاء هذا بعد ارتفاع العائد على السندات الحكومية التي تؤثر على أسعار قروض المنازل إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية بين 2007 و2009.

وارتفعت العوائد على سندات الخزانة طوال فصل الصيف بعد أن أعادت بيانات قوية عن الاقتصاد الأميركي صياغة تفكير المستثمرين حول المدة التي يبقي فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة مرتفعة، ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي من قرب الصفر في مارس 2022 لتصل إلى 5.5% حاليا للتصدي لأصعب معدل تضخم منذ الثمانينيات، وفق «رويترز».

وبخلاف هذا، يبقى الاقتصاد الأميركي متينا بفضل سوق عمل قوي وإنفاق استهلاكي نشط، لكن الإسكان كان القطاع الأكثر تضررا بالخطوات الجريئة التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة الطلب وتقليص التضخم. ومع ارتفاع كلفة الاقتراض، تراجعت مبيعات المنازل طوال العام الماضي.