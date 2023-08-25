بعد أسبوع على رفع الحكومة أسعار المحروقات الأمر الذي أثار استياء واسعا نظرا لما تلاه من ارتفاع كبير في معظم السلع، وفوضى في الأسواق السورية، رفعت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي تعرفة المياه في المحافظات السورية، معللة القرار بإجبار المواطنين على ترشيد الاستهلاك وعدم الاستهتار بالسعر المنخفض.



وبموجب القرار الجديد يتم احتساب تعرفة المتر المكعب من المياه المستهلكة للكمية من 36-50 مترا مكعبا في الدورة الواحدة (الشريحة الخامسة للاستهلاك المنزلي) بقيمة 150 ليرة.



وبحسب القرار الذي أوردته صحيفة «الوطن» الموالية، يتم احتساب تعرفة المتر المكعب من المياه المستهلكة التي تزيد على 50 مترا مكعبا في الدورة الواحدة (الشريحة السادسة للاستهلاك المنزلي) بقيمة 400 ليرة سورية ولكامل الكمية المستهلكة.



ويتم احتساب تعرفة المتر المكعب من المياه المستهلكة التي تزيد على 80 مترا مكعبا في الدورة الواحدة (الشريحة السابعة للاستهلاك ك) بقيمة 1500 ليرة ولكامل الكمية المستهلكة.



كما يتم احتساب تعرفة المتر المكعب من المياه المستهلكة التي تزيد على 120 مترا مكعبا في الدورة الواحدة (الشريحة الثامنة للاستهلاك المنزلي) بقيمة 3000 ليرة ولكامل الكمية المستهلكة. ونص القرار على احتساب تعرفة المتر المكعب من المياه المستهلكة لاشتراكات الدوائر الرسمية بقيمة 1000 ليرة.



هذا ويتم احتساب تعرفة المتر المكعب من المياه المستهلكة للاشتراكات التجارية والصناعية والسياحية بقيمة 1000 ليرة للشريحة الأولى عن الكمية المستهلكة من 1 وحتى 10 أمتار مكعبة، وبقيمة 1500 ليرة بالنسبة للشريحة الثانية من 11 وحتى 60 مترا مكعبا، وبـ 3000 ليرة للشريحة 61 مترا مكعبا فما فوق.



ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة الموارد المائية أن الهدف من القرار ترشيد استهلاك المياه للحد من الهدر وعدم الاستهتار بالسعر المنخفض، بغية الحفاظ على هذه الثروة المائية، الأمر الذي ينعكس على صعيد التخفيف من الاستهلاك. وحسب المصدر فإن أصحاب الاستهلاك الطبيعي، لن يتأثر على الإطلاق لتصل القيمة إلى 22 ليرة للمتر المكعب بحد أقصى لا تزيد إلا بالنسبة لأصحاب الاستهلاك فوق المنطقي (بحدود 125 لـ 150 ليترا باليوم)، بما يصل لـ 35 مترا مكعبا في الدورة.



وبين المصدر أن 60% من المواطنين هم أصحاب الاستهلاك الطبيعي، والنسبة المتبقية ممن يزيد استهلاكهم على الحد الطبيعي، وبالتالي كلما يزيد الاستهلاك يستوجب زيادة التكلفة، علما أن الشريحة الأولى تقدم مجانا للمواطنين، ولاسيما أن مياه الشرب تعتبر مقدسة وخطا أحمر.



وفي السياق، طمأن مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق عصام الطباع أن الوضع المائي مستقر حاليا وجيد مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بحيث تقدر غزارة النبع حاليا بـ 3.4 أمتار مكعبة في الثانية.