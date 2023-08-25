بيروت - عمر حبنجر:



تلقى الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان اول رد على رسائله الى النواب اللبنانيين أمس، وقد جاءه من كتلة «التنمية والتحرير»، التي رأت ان يكون لرئيس الجمهورية حيثية وطنية وسياسية، وأن يؤمن بالثوابت الوطنية والحوار، وان يكون قادرا على ترميم العلاقات الداخلية بين المكونات السياسية مع ارساء التوافقات على القضايا الأساسية. واللافت في جواب كتلة «التنمية والتحرير» وضعها الاستراتيجية الدفاعية ضمن الموجبات المطلوبة من الرئيس الأمر الذي قد لا يماشيها به «حزب الله» المتمسك بالثلاثية «الذهبية»، كما يصفها وهي «جيش وشعب ومقاومة»، الامر الذي قد يرفضه غالبية اللبنانيين، بعد موافقة «حزب الله» على ترسيم الحدود مع اسرائيل«ولئن من خلال الوسيط الاميركي الاسرائيلي الاصل آموس هوكشتاين.



كما حتم رد الكتلة التي يرأسها رئيس حركة «أمل» رئيس مجلس النواب نبيه بري، التزام الرئيس المنشود باتفاق الطائف والدستور، وان تكون له تجربة حكومية وادارية وقدرة على التواصل الداخلي والخارجي.



اما الكتل النيابية الاخرى فهي إما بصدد تحديد اجاباتها «التيار الوطني الحر» و«تيار المردة» و«حزب الله»، واما انها لم تتخذ القرار بالرد اصلا كاللقاء الديموقراطي برئاسة تيمور جنبلاط، وأما كتل الاحزاب المعارضة وبعض المستقلين فقد أعلنوا الامتناع عن الرد، وفي هذه الحالة سيعتمد لودريان واحدا من خيارين: اما الاجتماع مع الطرف النيابي الممتنع وإما الاكتفاء بالعودة الى مواقفه المعلنة من الموضوع الرئاسي لاستقراء الرد.



وأبرز الاطراف الممتنعة عن الرد والتي ترى في هذا الاسلوب خطأ شكليا، على الاقل في مخاطبة اعضاء المجلس النيابي هي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» والنواب المستقلون الذين وقعوا بيان الـ «31» الذي جاء فيه انه «آن الأوان للحسم».



ويذكر ان المهلة التي حددها لودريان لمن ارسل اليهم رسالته، تنتهي في اخر اغسطس الجاري، وأنه سيعود إلى بيروت في النصف الأخير من سبتمبر، ما يعني تمديد المهلة للإجابة على رسالته حتى موعد حضوره وبالتالي لا تسوية ولا رئيس للجمهورية في ذلك الشهر.



نائب صيدا الدكتور عبدالرحمن بزري قال لإذاعة «صوت لبنان» إن اسئلة لودريان معروفة والنقاش ليس حول السؤال بقدر ما هو حول الاسلوب، بمعنى ان الاسئلة خطية، والاجابة يجب ان تكون خطية، هو الذي اثار حفيظة بعض النواب، لانه اعطى انطباعا محددا عن النظرة الى المجلس النيابي، علما ان النقاط التي طرحها سبق له ان عرضها خلال زيارتها الاخيرة الى بيروت.



بدوره، النائب السابق فارس سعيد تحدث عن الخطأ الشكلي الواجب تصحيحه، والمتمثل بمندوب دولة صديقة يأتي ليوزع استمارات على نواب الأمة المنتخبين كي يستطلع رأيهم كتابة، بحجة انه اختبرهم وانه يحتاج الى تواقيعهم من اجل التأكد من توجهاتهم، وهذا خطأ عبرت عنه قوى سياسية وازنة ويجب ان يصحح، اما مضمون المبادرة الفرنسية فهي مشكورة لأنني لم اجد أي دولة اخرى، عدا دول «اللقاء الخماسي»، مهتمة بشأن لبنان.



في هذه الأثناء، ماتزال مسألة التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» تقلق المسؤولين الذين يخشون ان يمرر محلس الأمن بندا يدين فيه ممارسات «حزب الله» في منطقة جنوب الليطاني، بخلاف منطوق القرار الدولي 1701، ما يشكل إدانة ضمنية للحكومة اللبنانية، التي تبنت عمل المقاومة، في بياناتها الوزارية. وكان وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، الموجود، حاليا، في نيويورك، تردد في الذهاب الى الأمم المتحدة لرئاسة وفد لبنان نتيجة الشعور بضعف الموقف اللبناني حيال القرار الجاري اعداده في المجلس بدعم اميركي - فرنسي - بريطاني، والذي يوسع من صلاحيات ونشاط القوات الدولية بحيث تتجاوز قواعد التنسيق مع الجيش اللبناني، وتمنع اي وجود مسلح في منطقة جنوبي الليطاني.



ويبدو من اجواء نيويورك انه لا عودة للصلاحيات المحدودة لهذه القوات، ومن هنا ستكون العين على الجنوب بعد تصويت مجلس الأمن على قرار التمديد للقوات الدولية بالشكل غير الملائم للبنان.