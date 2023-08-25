

القاهرة - خلود أبوالمجد



بدأ القائمون على فيلم «أنف وثلاث عيون» تصوير أولى مشاهده، وهو معالجة سينمائية معاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبدالقدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972.



وتدور أحداث العمل، بحسب البيان الإعلامي الصادر عن المركز الإعلامي للفيلم، حول «دكتور هاشم» جراح التجميل ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. وعلى مر السنوات اقترب جدا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما، أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة «روبا» رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاما.



«أنف وثلاث عيون» رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي، إخراج أمير رمسيس، ومن المقرر طرحه بدور العرض خلال الشهور القليلة المقبلة.