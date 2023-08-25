القاهرة - محمد صلاح



أصبح فيلم «تاج»، بطولة الفنان تامر حسني، مهددا بالسحب من دور العرض السينمائي في مصر بسبب تراجع إيراداته في الأيام الأخيرة، حيث حقق الفيلم الاثنين الماضي، حدود الـ300 دولار فقط، ليحتل بذلك المركز العاشر والأخير في قائمة الأفلام المتنافسة في مصر، فيما ذكرت أنباء أخرى اتخاذ عدد كبير من دور العرض قرارا بسحب الفيلم بسبب ضعف الإيرادات.



وبدأ عرض «تاج» في موسم عيد الأضحى الماضي، وذكرت تقارير صحافية ان إجمالي إيراداته وصلت حتى الآن إلى حدود مليون ونصف مليون دولار، وهو قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني كل من: دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبدالجليل، ساندي، أحمد بدير، وليلى عز العرب.