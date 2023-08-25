خطف الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام الأنظار في مستهل الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تألقه في مباراتيه الأوليين بألوان ريال مدريد الساعي الى فوز ثالث تواليا حين يحل اليوم ضيفا على سلتا فيغو في المرحلة الثالثة.



وكان بيلينغهام السبت الماضي على الموعد مجددا تهديفا وتمريرا في الفوز على أرض ألميريا 3-1 بعدما كان النادي «الملكي» متأخرا.



وكان الإنجليزي الشاب على موعد مع الشباك في الفوز الافتتاحي على أتلتيك بلباو 2-0 بتسجيله الهدف الثاني، ثم تألق ضد ألميريا بتسجيله الهدفين الأولين في لقاء تخلف خلاله فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قبل أن يمرر كرة الهدف الثالث للبرازيلي فينيسيوس جونيور.



وأكد بيلينغهام أن رهان «الملكي» عليه كان في مكانه، وأظهر في مستهل المغامرة الاسبانية أنه قادر على تعويض رحيل الفرنسي كريم بنزيمة الى الدوري السعودي.



ويبدو ريال مدريد مرشحا لتحقيق فوزه السابع تواليا على سلتا فيغو الذي لم يذق طعم الفوز على النادي «الملكي» في الدوري منذ مايو 2014، لاسيما أن صاحب الأرض اكتفى بنقطة واحدة من مباراتيه الأوليين وخسر على أرضه افتتاحا أمام أوساسونا 0-2.



وبعدما فرط في المرحلة الماضية بفوزه الأول بتلقيه هدف التعادل 1-1 في الوقت القاتل أمام ضيفه سلتا فيغو، يأمل ريال سوسييداد، رابع الموسم الماضي، بالحصول على النقاط الثلاث حين يفتتح المرحلة اليوم في ضيافة لاس بالماس، العائد الى دوري الأضواء هذا الموسم والساعي الى فوزه الأول في «الليغا» منذ تغلبه على ملقة 1-0 في 5 فبراير 2018.



وبعد خسارتين في بداية الموسم، يمني إشبيلية النفس بفوز حين يستضيف غدا جيرونا في مباراة صعبة ضد ثالث الترتيب بفارق الأهداف أمام أتلتيكو وبرشلونة وريال بيتيس.



ويلعب غدا قادش مع ألميريا، وغرناطة مع ريال مايوركا.