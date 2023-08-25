يتطلع أرسنال لتحقيق فوزه الثالث على التوالي عندما يستضيف فولام غدا السبت ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وبدأ «المدفعجية» الموسم بأفضل طريقة معلنا نفسه مرشحا لمحاولة الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2004، وذلك بفوزه بمباراتيه الأوليين على غرار مفاجأة الموسم برايتون الذي يتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن مان سيتي و«المدفعجية» قبل مباراته الصعبة على أرضه ضد وست هام.



وبعد فوزه على جاره اللندني كريستال بالاس 1-0 السبت الماضي في مباراة أكملها بعشرة لاعبين، يخوض أرسنال مباراة ديربي أخرى غدا، لكن على أرضه ضد فولام قبل أن يستقبل غريمه مان يونايتد في المرحلة الرابعة.



وبعد الخسارة أمام توتنهام 0-2 في مباراة سيطر الأخير على معظم فتراتها ليخرج بانتصاره الأول بقيادة مدربه الجديد الأسترالي أنج بوستيكوغلو، يتحضر مان يونايتد للقاء المرتقب ضد أرسنال بمواجهته ضيفه نوتنغهام فورست بغياب لاعبه الجديد مايسون ماونت لإصابة طفيفة.



وبمعنويات الفوز المستحق على يونايتد، يحل توتنهام وبوستيكوغلو على بورنموث، على أمل تجنب سيناريو الموسم الماضي حين سقط النادي اللندني على أرض منافسه 2-3 بهدف تلقاه في الوقت بدل الضائع.



ويلعب غدا كذلك كل من برنتفورد مع كريستال بالاس، وإيفرتون مع ولفرهامبتون، وبرايتون مع وست هام.



وتفتتح المرحلة اليوم الجمعة بلقاء وحيد يجمع بين تشلسي وضيفه لوتون تاون، في مواجهة يطمح من خلالها «البلوز» لتحقيق الفوز الأول في الموسم بعد حصوله على نقطة وحيدة من مباراتيه الأوليين.