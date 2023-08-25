الدوحة - فريد عبدالباقي



نجا السد القطري من خوض مواجهة ضد الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا 2023، وذلك بعدما أسفرت قرعة دور المجموعات والتي جرت أمس بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، عن وقوع السد حامل لقب نسخة 2011 ضمن المجموعة الثانية بجوار أندية ناساف الأوزبكي، والفيصلي الأردني، والشارقة الإماراتي، بينما الممثل الثاني للكرة القطرية الدحيل في مواجهات نارية بالمجموعة الخامسة بجانب أندية النصر السعودي المدجج بالنجوم أبرزهم الثنائي العالمي البرتغالي رونالدو والسنغالي ماني، وبيرسبوليس الإيراني واستقلال دوشنبه الأوزبكي، فيما يخوض الهلال السعودي وصيف النسخة الماضية، مواجهات سهلة عندما يلعب مع أندية جواره ناساجي الإيراني ومومباي سيتي الهندي ونافباهور الأوزبكي، وفي المجموعة الرابعة، حل اتحاد جدة السعودي في المجموعة الثالثة مع أندية سباهان الإيراني، والقوة الجوية العراقي، وأجمك الأوزبكي.



في الوقت الذي جاء الفيحاء السعودي ضمن المجموعة الأولى بجوار فرق باختاكور الأوزبكي، وآهال التركمانستاني، والعين الإماراتي.