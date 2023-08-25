قال النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، إنه يريد أن يستمتع بكل لحظة من الفترة المتبقية من مسيرته، كاشفا عن أنه لم يحدد موعدا لاعتزاله.



وفاز بطل العالم 2022 بلقبه الأول مع ناديه الجديد انتر ميامي على حساب ناشفيل بركلات الترجيح في كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية، مسجلا هدفه العاشر في سبع مباريات منذ انتقاله إلى نادي مدينة فلوريدا في نهائي المسابقة.



وبات النجم الأرجنتيني على بعد فوز من إحراز لقبه الثاني بألوان فريقه الجديد إنتر ميامي، وذلك بعد التأهل معه إلى نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة في كرة القدم، بالفوز على سينسيناتي بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي، علما أن «الليو» صنع هدفين حاسمين في المباراة.



ووقع ابن الـ 36 عاما عقدا لمدة عامين ونصف العام مع انتر ميامي الشهر الماضي، لكنه قال انه لم يفكر في المرحلة التي تلي انتهاء عقده الحالي.



وقال الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات في مقابلة مع «أبل تي في+»: «لا أفكر في الاعتزال بعد صراحة. أحب اللعب وأستمتع بالتواجد مع الكرة في الملعب والمنافسة والتدريب».