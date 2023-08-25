يسعى ميلان لتحقيق فوزه الثاني على التوالي عندما يستقبل تورينو غدا السبت في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وسيكون أتالانتا مرشحا لتجاوز فروزينوني العائد إلى الأضواء مجددا.ويلتقي كذلك مونزا مع إمبولي، وهيلاس فيرونا مع روما.



ألمانيا



يحل بوروسيا دورتموند ضيفا على بوخوم غدا في المرحلة الثانية من الدوري الألماني.



وبعد خسارته افتتاحا أمام باير ليفركوزن 2-3 خارج الديار، يتواجه لايبزيغ، ثالث الموسم الماضي، اليوم في افتتاح المرحلة مع ضيفه شتوتغارت المنتشي من خماسيته في مرمى بوخوم، قبل مواجهته الأصعب في المرحلة التالية في أرض أونيون برلين رابع الموسم الماضي الساعي إلى تأكيد فوزه الكبير على ماينتس 4-1 من خلال العودة من ملعب دارمشتات بالنقاط الثلاث.



ويحل باير ليفركوزن ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ باحثا أيضا عن تأكيد بدايته الواعدة مع مدربه الإسباني تشابي ألونسو، على أن يلتقي السبت فرايبورغ مع فيردر بريمن، كولن مع فولفسبورغ وهايندهايم مع هوفنهايم.



فرنسا



تتجه الأنظار غدا إلى المواجهة المرتقبة بين باريس سان جرمان حامل اللقب ووصيفه لانس على ملعب «بارك دي برانس» في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي.



ويلتقي غدا مرسيليا في اختبار صعب على ارضه مع بريست، فيما تفتتح المرحلة اليوم بمواجهة موناكو مع نانت الجريح جراء خسارته مباراتيه الأوليين.