دارين العلي



كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن إنفاق مبلغ إجمالي قدره 2.113 مليار دينار على شراء النفط والزيوت المطلوبة لتشغيل 7 محطات لإنتاج الكهرباء وتقطير المياه التي تملكها الوزارة خلال السنة المالية السابقة بزيادة تقدر بـ 721 مليون دينار مقارنة بما تم صرفه خلال السنة المالية التي سبقتها.



وبينت المصادر أن النسبة المئوية للمصروفات على النقط والزيوت خلال الفترة نفسها بلغت 99.2% مقارنة بالميزانية التقديرية التي كانت مخصصة لتغطية البند من قبل وزارة المالية والتي قدرت بـ 2.129 مليار دينار.



وطالبت المصادر بضرورة التوسع في تطبيق سياسة الترشيد ومضاعفة الجهود المبذولة في هذا الصدد من لجنة الترشيد بالوزارة من خلال التنسيق الجاد مع الجهات المعنية الأخرى لاسيما القطاع الحكومي والزراعي والصناعي والخاص الذي يستهلك ما يقرب من 59% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية، موضحة أن البند الموجه لبند شراء النفط والزيوت كبير ولا بد من السعي لخفضه من خلال الترشيد واتخاذ القرارات الملزمة للاستعانة بالأجهزة والمعدات الكهربائية المرشدة للطاقة لاسيما المكيفات التي تستهلك 70% من الطاقة الكهربائية.



وبينت المصادر أن المبالغ الموجهة لبند شراء النفط قابلة للزيادة مع ارتفاع أسعار النفط، لذا لا بد من وقفة جادة لتقليل هذه المبالغ الموجهة لهذا البند خلال السنوات المقبلة.