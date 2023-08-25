بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى ناريندا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الهبوط الناجح لمركبة الفضاء «تشاندريان-3» التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية على القطب الجنوبي للقمر، مشيدا سموه بهذا الإنجاز التاريخي والعلمي في مجال الفضاء الذي يخدم البشرية جمعاء ويضاف إلى الإنجازات التي حققتها جمهورية الهند، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الهند وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولأوكرانيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.