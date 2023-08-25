بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد مع وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون البرلمان بجمهورية الهند الصديقة في مورالي دهاران عددا من الموضوعات التي تعزز سبل التعاون بين البلدين.



وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي، إن الشيخ طلال الخالد استقبل الوزير مورلي دهاران والوفد المرافق له بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات.



وفي بداية اللقاء رحب النائب الأول ووزير الداخلية بضيفه والوفد المرافق له، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين.



من جانبه، أشاد الوزير الهندي بما تمت مناقشته وبحثه من موضوعات خلال اللقاء، والتي من شأنها أن تؤدي إلى توسيع آفاق التنسيق والتعاون مع الكويت.